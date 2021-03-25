В Хачмазе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Сегодня на территории Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Гендоб-Ялама на территории села Сабироба Хачмазского района. Автомобиль марки Mitsubishi столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 21099".

В результате ДТП 3 человека были госпитализированы в Центральную районную больницу Хачмаза с травмами различной степени тяжести. Это житель города Хачмаз Гаджиев Руслан Аслан оглу (1987 г.р.), житель города Баку Джафарова Афсана Илькин гызы (2000 г.р.), и Юнусов Эльнур Таджеддин оглу (1998 г.р.). Э.Юнусов находится в тяжелом состоянии.

Ведется расследование.