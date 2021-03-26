В Гяндже два брата получили ножевые ранения.

Как передает Day.Az, в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел АПА сообщили, что вечером 25 марта на улице Узеира Гаджибейли ножевые ранения получили Дадашев Салман Айдын оглу (1991 г.р.) и Дадашев Осман Айдын оглу (1992 г.р.). Пострадавшие были госпитализированы и прооперированы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что их ранил ножом во время семейного конфликта житель города, шурин О.Дадашева Ниджат Гурбанов (1994 г.р.).

Н.Гурбанов был задержан сотрудниками полиции и привлечен к следствию.

Расследование продолжается.