Стрелявший в односельчанина в Шамкире получил 9 лет тюрьмы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фамиля Мурадова, обвиняемого в расстреле односельчанина в Шамкире.

Как сообщает Day.Az, на процессе был зачитан приговор.

Решением суда Ф.Мурадов приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что вооруженный инцидент произошел 4 мая прошлого года в селе Делляр-Джырдахан Шамкирского района. Житель села Асиф Мурадов был ранен выстрелом из огнестрельного оружия.

В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что односельчанин пострадавшего Фамиль Мурадов выстрелил в А.Мурадова из огнестрельного оружия во время конфликта, возникшего между ними на почве личных взаимоотношений, предприняв попытку преднамеренного убийства. Ф.Мурадов был задержан.

Ф.Мурадову было предъявлено обвинение по статье УК 29.120 (попытка убийства).