Полиция задержала чиновника, пристававшего к 13-летней девочке

В Уджарском районе арестован заведующий домом культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники полиции арестовали заведующего одного из домов культуры, функционирующих на территории района Рафаила Гусейнова (1969 г.р.). Решением Уджарского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца. Р.Гусейнов обвиняется по статье 153 УК Азербайджанской Республики (развратные действия).

Отметим, что Р.Гусейнов обвиняется в совершении развратных действий по отношению к девочке 2008 г.р.

Расследование продолжается.