https://news.day.az/society/1328465.html В ходе операции сотрудники Главного управления изъяли более 14 кг наркотиков
В ходе операции сотрудники Главного управления изъяли более 14 кг наркотиков
В Абшеронском районе задержан наркоторговец.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, на территории Абшеронского района у жителя Ярдымлинского района З.Алиева было обнаружено и изъято более 14 кг наркотиков.
Проводится расследование.
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