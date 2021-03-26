В ходе операции сотрудники Главного управления изъяли более 14 кг наркотиков

В Абшеронском районе задержан наркоторговец.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, на территории Абшеронского района у жителя Ярдымлинского района З.Алиева было обнаружено и изъято более 14 кг наркотиков.

Проводится расследование.