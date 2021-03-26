https://news.day.az/society/1328494.html Еще одно учебное заведение в Баку закрылось из-за COVID-19
Еще одно учебное заведение в Баку закрылось из-за COVID-19
Еще одно учебное заведение в Баку перешло на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Как сообщает Day.Az, в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19 Центр гигиены и эпидемиологии Наримановского района принял решение приостановить до 9 апреля очную форму обучения в школьном Лицейском комплексе Баку (средние школы № 200 и 43).
С 29 марта занятия будут проводиться дистанционно.
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