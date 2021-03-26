Избивавший жену мужчина находится под следствием

Возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины со стороны супруга.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в отделе полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 133.1(Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 126 и 127), следствие продолжается.