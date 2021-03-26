В Азербайджане выявлено еще 1759 случаев заражения коронавирусом, 511 человек вылечились, 24 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 252 680 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 234 893 человека вылечились, 3 445 скончались, число активных больных - 14 342.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 816 784 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 8 923 теста.