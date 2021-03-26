https://news.day.az/society/1328510.html В Гёйгёле на обочине дороги обнаружен труп мужчины
В Гёйгёле на обочине дороги обнаружен труп мужчины
В Гёйгёльском районе на обочине дороги найдено тело пожилого мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гушгара. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование.
Установлено, что умерший - житель Гянджи Гурбанов Сабир Джалил оглу (1936 г.р.).
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