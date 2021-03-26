В Гёйгёле на обочине дороги обнаружен труп мужчины

В Гёйгёльском районе на обочине дороги найдено тело пожилого мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гушгара. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование.

Установлено, что умерший - житель Гянджи Гурбанов Сабир Джалил оглу  (1936 г.р.).