На Каспии произошло землетрясение

На Каспии произошло землетрясение, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:48 по местному времени.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 25 километров.