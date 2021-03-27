Сюрпризы от «АзИз»

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" не переставая организовывала и проводила мероприятия во время пандемии коронавируса, перейдя в режим онлайн.

За время, пока весь мир борется с COVID-19, появились новые формы работы, одна из которых, это виртуальные встречи, которые могут объединить одновременно десятки людей из самых разных частей планеты, передает Day.Az.

Азербайджанский культурный центр "АзИз" за прошедший год организовал онлайн-встречи с известными деятелями культуры, журналистами, видными общественными деятелями, а также писателями, поэтами, музейными работниками, учёными, историками и музыкантами. Гостями виртуальных конференций были известные общественные деятели, а также политики из Израиля и Азербайджана. Эти встречи имели целью знакомство с израильской и азербайджанской историей, культурой, литературой и современным положением.

Во время Отечественной войны Азербайджана за освобождение территорий, которые находились в оккупации около тридцати лет, Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" организовала акцию, в которой израильские дети участвовали в клипах в поддержку азербайджанских воинов. Дети на иврите, русском, азербайджанском и английском языках декламировали стихи и лозунги в поддержку Азербайджана, таким образом выражая мечты и чаяния азербайджанской общины Израиля о скорейшем освобождении захваченных земель и восстановлении Азербайджаном своей территориальной целостности.

За два дня до начала еврейского праздника Песах ассоциация "АзИз" организовала награждение грамотами и подарками всех участников детских проектов, организованных во время карантина. Мероприятие прошло в Афуле, однако не все дети смогли присутствовать на церемонии и поэтому президент ассоциации "АзИз" Лев Спивак, директор АКЦ Егяна Сальман и член правления "АзИз" Михаил Сальман посетили каждого ребёнка у него дома и лично вручили детям грамоты и подарки. Среди детей-участников акции в поддержку азербайджанских воинов были Адам Шукюров из Нетании, Мардановы Султан и Назиля из Герцлии, Гурбановы Фира и Айлин из Азура, Алиевы Тамир и Алия из Тель-Авива, Амина и Адель Гусейновы из Кфар-Сабы, Садыховы Тамир и Анар из Афулы, Эмиль Гусейнов из Холона. В Тель-Авиве в синагоге с благословения раввина Шмуэля Симантова были преподнесены грамоты и подарки Йосефу Хаиму Симантову, Харелю Халамишу, Ноаму Якубову, Пинхасу Ицхаку Симантову и Элирану Шамаилову.



В этот день свои подарки и грамоты получили также Шира, Даниель и Эйтан Малах из Тель-Авива, которые в зум-конференции представили на иврите презентацию и рассказали о самых любимых местах Азербайджана, красивых уголках Баку, а также о неповторимой азербайджанской кухне. Всем гостям этой онлайн-встречи было интересно посмотреть на Азербайджан глазами детей.

Можно быть уверенными, что дети, принявшие участие в этих акциях, будут и дальше активно популяризировать страну своего исхода - Азербайджан, культура которой заложена в их корнях.