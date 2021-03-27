Госпогранслужба о продаже продуктов для военнослужащих в Украину

26 марта в ряде СМИ и в соцсетях появилась информация о продаже мясных консервов, закупленных для продовольственного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы, в Украине.

Как сообщили АПА в Госпогранслужбе, данные материалы не соответствуют действительности, передает Day.Az.

Отмечено, что закупка продовольственных товаров Государственной пограничной службой осуществляется в соответствии с действующими процедурами государственных закупок.