https://news.day.az/society/1328626.html Госпогранслужба о продаже продуктов для военнослужащих в Украину
Госпогранслужба о продаже продуктов для военнослужащих в Украину
26 марта в ряде СМИ и в соцсетях появилась информация о продаже мясных консервов, закупленных для продовольственного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы, в Украине.
Как сообщили АПА в Госпогранслужбе, данные материалы не соответствуют действительности, передает Day.Az.
Отмечено, что закупка продовольственных товаров Государственной пограничной службой осуществляется в соответствии с действующими процедурами государственных закупок.
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