В Евлахе у бывших заключенных изъяли наркотики и оружие

В результате мер, предпринятых сотрудниками отделения полиции Евлахского района, задержаны наркоторговцы.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Евлаха Гусейн Мустафаев был задержан и доставлен в полицейское отделение. Во время обыска у него был обнаружен героин.

В результате расследования была установлена личность продавца наркотиков, он был задержан. Им оказался ранее судимый Анар Годжаев. При досмотре у него были изъяты героин и метамфетамин.

В результате масштабных мероприятий выяснилось, что А.Годжаев получал наркотики от ранее судимого жителя Евлахского района Хайяма Гасанова. Гасанов был задержан в результате операции. Во время обыска в его доме было обнаружено более 10 граммов героина и более 17 граммов метамфетамина в различных упаковках, а также револьвер "Наган" и 1 патрон к нему, 1 газовый пистолет, 2 газовых баллона и 30 патронов, кинжал и электронных весы.

Ведется следствие.