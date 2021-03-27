https://news.day.az/society/1328643.html Вчера по подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека
Вчера по подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека
26 марта в Азербайджане по "горячим следам" органами внутренних дел было раскрыто 23 преступления.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, раскрыты остававшиеся нераскрытыми 2 преступления.
Задержаны и переданы по назначению 16 разыскиваемых, в том числе 3 должников.
Вчера в стране произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, один пострадал.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт, связанный с незаконным хранением оружия.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека.
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