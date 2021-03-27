Вчера по подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека

26 марта в Азербайджане по "горячим следам" органами внутренних дел было раскрыто 23 преступления.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, раскрыты остававшиеся нераскрытыми 2 преступления.

Задержаны и переданы по назначению 16 разыскиваемых, в том числе 3 должников.

Вчера в стране произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, один пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт, связанный с незаконным хранением оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека.