Завтра в Баку будет теплее

Обнародован прогноз погоды на 28 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем - 11-14 градусов тепла. В Баку ночью будет 5-7 градусов тепла, днем - 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 767 мм ртутного столба до 772 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но ночью и утром местами возможны дожди. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.