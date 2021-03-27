https://news.day.az/society/1328670.html В Гёйчае умер подросток, подвергшийся нападению собак
В Гёйчае умер подросток, подвергшийся нападению собак
В Гёйчайском районе умер подросток, подвергшийся нападению собак.
Как сообщает Day.Az, житель села Гарабаггал района Омаров Ариф Асиф оглу (2006 г.р.) вечером в день праздника Новруз подвергся нападению бродячих собак. Из-за страха ему стало плохо. Пострадавший ученик 10-го класса был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Ариф умер в больнице 5 дней спустя.
Ведется расследование.
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