https://news.day.az/society/1328673.html Праздничный стол накрыли в Совместном мониторинговом центре в Агдаме - ВИДЕО
Праздничный стол накрыли в Совместном мониторинговом центре в Агдаме - ВИДЕО
Праздничный стол накрыли в Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе по инициативе Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на мероприятии профессор Тахир Амирасланов рассказал военнослужащим о гостеприимстве нашего народа, традициях праздника Новруз, значении выпекаемых на празднике сладостей.
В завершение участникам мероприятия были вручены дипломы Ассоциации и книги профессора Т. Амирасланова, был дан обед.
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