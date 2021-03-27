Праздничный стол накрыли в Совместном мониторинговом центре в Агдаме

Праздничный стол накрыли в Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе по инициативе Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на мероприятии профессор Тахир Амирасланов рассказал военнослужащим о гостеприимстве нашего народа, традициях праздника Новруз, значении выпекаемых на празднике сладостей.

В завершение участникам мероприятия были вручены дипломы Ассоциации и книги профессора Т. Амирасланова, был дан обед.