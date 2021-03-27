Из бакинской школы украден бюст стоимостью 7 тыс. манатов

Украден бюст из латуни и бронзы стоимостью 7 тыс. манатов, установленный перед зданием одной из школ в бакинском поселке Бузовна.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, сотрудники Главного управления полиции города Баку и 2-го отдела Хазарского районного управления полиции провели оперативно-розыскные мероприятия.

Подозреваемые в совершении кражи жители города Баку В.Гулиев, ранее судимые Э.Мирзоев, Э.Искендеров, Р.Самедов были задержаны.