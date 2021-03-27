https://news.day.az/society/1328695.html Пожар в общежитии в Сумгайыте - 12 человек эвакуированы
Пожар в общежитии в Сумгайыте - 12 человек эвакуированы
В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, во время которого были эвакуированы 12 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в ней отмечается, что на втором этаже трехэтажного общежития в Сумгайыте на площади шесть квадратных метров сгорели горючие конструкции балкона комнаты общей площадью 18 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из задымленных помещений 12 человек.
В результате оперативных мероприятий подразделений Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана распространение пожара было предотвращено. Остальная часть здания защищена от огня. Пожар был потушен.
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