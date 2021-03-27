Пожар в общежитии в Сумгайыте

В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, во время которого были эвакуированы 12 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в ней отмечается, что на втором этаже трехэтажного общежития в Сумгайыте на площади шесть квадратных метров сгорели горючие конструкции балкона комнаты общей площадью 18 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из задымленных помещений 12 человек.

В результате оперативных мероприятий подразделений Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана распространение пожара было предотвращено. Остальная часть здания защищена от огня. Пожар был потушен.