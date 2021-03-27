https://news.day.az/society/1328699.html Передача "Время урока" будет транслироваться не только по телевидению
Передача "Время урока" будет транслироваться не только по телевидению
Министерство образования Азербайджана с 29 марта создаст для учащихся школ возможность смотреть программу "Время урока" не только по телевидению, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.
С указанной даты ознакомиться с этой программой можно будет на портале video.edu.az и на странице "Время урока" на Facebook (www.facebook.com/dersvaxti.edu.az).
Программа транслируется при поддержке Министерства образования на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.
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