https://news.day.az/society/1328766.html Умер преподаватель Бакинского государственного университета - ФОТО
Умер преподаватель Бакинского государственного университета - ФОТО
Умер заведующий лабораторией криминалистики, преподаватель кафедры криминалистики и судебной экспертизы юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Нариман Иса оглу Гусейнов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Н. Гусейнов 1966-1971 годах учился на химическом факультете Бакинского государственного университета, в 1974-1978 годах - в Свердловском юридическом институте. С 1979 года работал на различных ответственных должностях в управлении криминалистики и следствия МВД Азербайджанской Республики.
С 1982 года начал педагогическую деятельность в Бакинском государственном университете.
Аллах рехмет элесин!
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