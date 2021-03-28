Умер преподаватель Бакинского государственного университета

Умер заведующий лабораторией криминалистики, преподаватель кафедры криминалистики и судебной экспертизы юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Нариман Иса оглу Гусейнов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Н. Гусейнов 1966-1971 годах учился на химическом факультете Бакинского государственного университета, в 1974-1978 годах - в Свердловском юридическом институте. С 1979 года работал на различных ответственных должностях в управлении криминалистики и следствия МВД Азербайджанской Республики.

С 1982 года начал педагогическую деятельность в Бакинском государственном университете.

Аллах рехмет элесин!