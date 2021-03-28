Смертельное ДТП в Загатале

На участке магистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией, проходящем по территории города Загатала, произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Ашагы Тала Загатальского района Джамал Эфенди оглу Исмаилов 1987 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Ниссан" с государственным номерным знаком 90 DA 629, из-за потери управления врезался в бетонное препятствие.

Водитель от полученных травм погиб на месте.

Тело Исмаилова было извлечено спасателями Загатальской районной государственной противопожарной части МЧС и передано по назначению.

По данному факту в Загатальском районном отделе полиции проводится расследование.