Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

27 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинированы 18 772 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Было отмечено, что на сегодняшний день в нашей стране в процессе вакцинации от коронавирусной инфекции принял участие 526 401 человек. Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.