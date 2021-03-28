https://news.day.az/society/1328832.html Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
27 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинированы 18 772 человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Было отмечено, что на сегодняшний день в нашей стране в процессе вакцинации от коронавирусной инфекции принял участие 526 401 человек. Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.
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