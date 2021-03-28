https://news.day.az/society/1328834.html Дожди в Геранбое создали трудности для водителей - ВИДЕО
Дожди в Геранбое создали трудности для водителей - ВИДЕО
Усилившийся дождь создал трудности в движении транспортных средств вокруг построенного на автомагистрали Баку-Газах моста на территории села Болуслу Геранбойского района.
Как передает Day.Az, некоторые водители, столкнувшись с неприятным сюрпризом, были вынуждены вернуться, а другие подручными средствами пытались очистить дорогу от скопившейся воды.
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