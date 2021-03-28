В Азербайджане выявлен еще 1831 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 1831 случай заражения коронавирусом, 545 человек вылечились, 27 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.