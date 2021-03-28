https://news.day.az/society/1328875.html Азербайджанка и турок из-за COVID-19 обручились онлайн - ВИДЕО
Азербайджанка и турок из-за COVID-19 обручились онлайн - ВИДЕО
В связи с пандемией коронавируса девушка из Азербайджана и молодой человек из Турции вынуждены были провести помолвку по интернету.
Как передает Day.Az , житель Эрзурума Мурад Карс познакомился со своей возлюбленной Айнурой Зейналовой два года назад в Баку.
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