Народ должен знать

Интервью Day.Az с председателем Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты, экономистом, доктором экономических наук, профессором Азербайджанского государственного экономического университета Эльшадом Мамедовым.

В стратегии социально-экономического развития Азербайджан-2030 четко и конкретно указано, что построение общества социальной справедливости это одна из основных императивных задач с точки зрения управления экономикой страны. То есть Азербайджан продолжит идти по пути построения общества социальной справедливости. И увеличение социальной функции государства тут крайне необходимо. Тот рыночный хаос, который происходят сегодня во многих странах мира, привел к большим проблемам. Элементарно, ведущие европейские страны столкнулись с катастрофическими сложностями с точки зрения борьбы с пандемией. Наше государство должно позиционироваться как социальное государство. Я в этом контексте и свою миссию, как главы совета, вижу в том, чтобы всячески содействовать тому, чтобы социальная политика была в приоритете. Это, во-первых, нужно для того, чтобы обеспечить социальную поддержку широчайшим слоям населения. Во-вторых, через это мы будем стимулировать экономический рост, ведь с ростом доходов населения растет его покупательная способность, а рост платежеспособного спроса будет стимулировать производство. В условиях пандемии это особенно важно. Чтобы расширять внутренний рынок, нужно наращивать платежеспособность внутри страны, то есть повышать зарплаты и пенсии. Думаю, руководство страны ставит перед собой именно такую задачу.

После смены руководства министерства труда и соцзащиты можно увидеть, насколько вырос уровень социальных выплат. Очень много негативных элементов устранено. Борьба с теневой экономикой, незаконным исчислением социальных выплат позволила вернуть в бюджет сотни миллионов манатов, которые были направлены на реализацию социальной политики. Сегодня, когда мы говорим о повышении пенсий и зарплат, мы должны понимать, что повышаются они за счет средств, вернувшихся в казну в результате борьбы с тенью. Механизмы общественного контроля должны действовать эффективно, чтобы этот тренд сохранить.

На состоявшейся в середине марта встрече нового состава Общественного совета с руководством министерства министр лично дал указания всем профильным руководителям, чтобы вся документация, отчетность структур ведомства, на постоянной основе предоставлялись нам. В целом Общественный совет будет обладать возможностью знакомиться с документами и отчетностью, предназначенной для внутреннего пользования министерства. Мы будем наблюдать за картиной, которая складывается реально, будем участвовать в процессах, связанных с экспертизами по выявлению нуждающихся в соцподдержке групп населения, следить за расходованием средств, направляемых на строительство социального жилья или же выделяемых на выплаты пенсионерам, уязвимым слоям населения, семьям шехидов, инвалидам войны.

Это поможет повысить прозрачность деятельности соответствующих структур, и отрадно, что само руководство обращается к независимым источникам. Мы действуем на общественных началах и никак не связаны со структурой министерства. Мы, имея выход на общественное мнение, на СМИ, на интернет-ресурсы, получили возможность следить за прозрачностью деятельностью этой, я бы сказал, одной из важнейших государственных структур. Мы получаем доступ к тому, чтобы наблюдать за тем, насколько те решения, которые принимаются руководством страны, эффективно выполняются профильным ведомством. Это очень важный момент. Мы видим, что глава государства, в том числе через механизмы общественного контроля, ставит задачу эффективности госуправления. И в этом смысле общественный контроль является одним из важных и эффективных инструментов поддержания в целом государственного управления в стране.

Одно дело, когда этим занимаются чиновники, и другое, когда дело поручено структуре, в которую входят представители общественности, интеллигенции, неправительственных организаций. Когда информацию доносит до общества чиновник, это воспринимается обществом иначе. Так уж сложилось, и часто справедливо, что сказанное чиновничьим аппаратом воспринимается народом с недоверием.

Общественный совет - это мост между обществом и организациями, входящими в структуру Минтруда. Мы будем говорить то, о чем говорят в обществе, и будет доносить его чаяния до руководства ведомства. С другой стороны, до народа нужно доводить, что государство никогда не оставит его один на один с проблемами. Поэтому эта прямая и обратная связь очень важна с точки зрения социальной стабильности.

Повторю - мы механизм обратной связи. Между гражданами и чиновниками очень часто не хватает прямой и обратной связи. Тут есть проблемы, и зачастую это приводит к недоверию к чиновникам. И тут мы как независимые от министерства эксперты будем доносить те пожелания, ту информацию, которая аккумулируется в обществе, и одновременно разъяснять общественности цели и задачи ведомства. Как я понял на встрече с министром, на самом деле е делается очень многое, просто общество не всегда информировано об этом.

Лейла Таривердиева