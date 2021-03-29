В Азербайджане возобновляется работа общественного транспорта

С 06.00 29 марта на всей территории Азербайджана возобновляется работа общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета Министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", опубликованных до праздника Новруз.

Напомним, что общественный транспорт в стране в связи с праздником не работал 9 дней.