https://news.day.az/society/1328949.html В Азербайджане возобновляется работа общественного транспорта - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
В Азербайджане возобновляется работа общественного транспорта - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
С 06.00 29 марта на всей территории Азербайджана возобновляется работа общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета Министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", опубликованных до праздника Новруз.
Напомним, что общественный транспорт в стране в связи с праздником не работал 9 дней.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре