Четыре бакинские школы открылись после карантина

С 29 марта в столичных средних школах № 59, 98, 274 и 320 возобновилась традиционная форма обучения.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, истек карантинный период, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

Отметим, в указанных школах были выявлены случаи заражения коронавирусом среди педагогов.

Для восстановления нормального учебного процесса в общеобразовательных учреждениях столицы продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники образования активно участвуют в вакцинации.