Микрофлора кишечника и здоровье

Кишечная флора играет ключевую роль в здоровой и функциональной пищеварительной системе. В потоке повседневной работы и проблем мы иногда забываем заботиться о своем здоровье.

Чрезмерное употребление жирных, сладких, консервированных и рафинированных продуктов, а также недостаточное потребление молочных продуктов и растительной клетчатки с пищей очень плохо сказываются на микрофлоре кишечника. Острые диеты также значительно повреждают кишечную флору. Также острые и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (холецистит, гепатит, панкреатит, гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, другие кишечные заболевания), употребление алкоголя, частые стрессы, бесконтрольное употребление сильных антибиотиков, наличие глистов (гельминтов) и инфекционных микробов (дизентерия, сальмонеллез и др.) в кишечнике, ослабленный иммунитет, ухудшение окружающей среды, химиотерапия и радиология, эндокринные заболевания, метаболические изменения, нарушения суточного биоритма, нарушения перистальтики кишечника и др. приводит к нарушению состава и количества микрофлоры кишечника. Все они выделяют вещества, убивающие полезные микробы, что снижает количество полезных бактерий и увеличивает количество болезнетворных микроорганизмов. Нарушение микробного дисбаланса в организме человека вызывает дисбактериоз.

Дисбактериоз кишечника - одна из важнейших социальных проблем 21 века. По оценкам экспертов, этим заболеванием страдает около 90% взрослого населения мира. Среди причин дисбактериоза - длительное, нерациональное применение антибиотиков, воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Симптомы дисбактериоза: диарея, похудание, анемия, потеря аппетита, вздутие живота, неприятный вкус, выпадение волос, агрессия, утомляемость.

При дисбактериозе нарушается процесс пищеварения и усвоения важных для организма питательных веществ. Это приводит к анемии, гиповитаминозу (нехватке витаминов), недостаточному усвоению основных питательных микроэлементов (например, дефицит кальция у детей образует рахит или отставание в развитие роста, а у взрослых - остеопороз, ломкости костей).

Для здорового организма в первую очередь необходимо нормализовать работу пищеварительной системы. Для здоровья кишечника необходимо увеличить количество полезных бактерий в организме и отдавать предпочтение продуктам, богатым клетчаткой. Когда кишечник работает, нормальная микрофлора кишечника подвергается воздействию многих вредных веществ, таких как патогенные бактерии, вирусы, их токсины, и тяжелые металлы. Для этого нам нужно обеспечить нормальную работу кишечника. Профилактические меры против дисбактериоза кишечника включают правильное питание, обогащение рациона необходимыми веществами (молочные продукты, вещества, содержащие бифидо- и ацидофильные бактерии, дрожжевые напитки и др.). Питание должно быть сбалансированным с точки зрения питательных веществ, витаминов и минералов.

Поскольку дисбактериоз кишечника часто вызывается применением антибактериальных препаратов, в таких случаях следует рационально назначать фармакологические препараты для профилактики и комплексного подхода к лечению инфекций. При длительной антибактериальной терапии нужно параллельно принимать препараты с жизненно важными бактериями, противогрибковыми, антигистаминными и иммуностимулирующими компонентами.

Лечение дисбактериоза должно включать как микроорганизмы, так и компоненты, необходимые для их развития, вещества, обеспечивающие рост и размножение полезной флоры, и препараты, содержащие живые культуры микроорганизмов. Для этого используются пробиотики - препараты содержащие нормальную микрофлору, пребиотики - питательные вещества для размножения нормальной микрофлоры, симбиотики - микрофлора и питательные вещества вместе. В аптеках имеется большой перечень таких препаратов. Но их нужно принимать по рекомендации врача. Только врач сможет правильно подобрать нужный вашему кишечнику препарат, учитывая возраст, сопутствующие заболевания и ваши жалобы.

Помните, здоровье начинается с кишечника.

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