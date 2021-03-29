В России вырос интерес к изучению азербайджанского языка

В России возрос интерес к изучению азербайджанского языка.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в сервисе profi.ru.

Пользователи сервиса стали реже обращаться к репетиторам по изучению испанского, итальянского, французского, сербского и румынского языков. А интерес к азербайджанскому языку, напротив, вырос в 2,5 раза.

26% пользователей сервиса profi.ru хотят изучать турецкий язык.

Эксперты связывают рост интереса к изучению азербайджанского языка в России с наличием в стране большой азербайджанской диаспоры. Интерес к изучению турецкого языка связан с большим количеством желающих поехать в эту страну. В связи с пандемией коронавируса Турция является одной из немногих стран, куда российские туристы могут поехать.