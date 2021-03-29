Можно ли проходить вакцинацию, если у тебя аллергия?

Аллергические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации против COVID-19.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала главный аллерголог Минздрава Лаля Аллахвердиева.

Она отметила, что вирусные заболевания и COVID-19 могут усугубить симптомы аллергии. Это касается пациентов с респираторной аллергией - бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и поллинозом.

По ее словам, симптомы респираторной аллергии (атопическая бронхиальная астма, аллергический ринит, поллиноз) и коронавирусной инфекции действительно очень похожи. К таким симптомам относятся: затрудненное дыхание, одышка, кашель, ринорея, чихание, зуд в носу и горле, раздражение, зуд в глазах.

Л.Аллахвердиева отметила, что абсолютным противопоказанием к вакцинации является наличие аллергических реакций на другие прививки или сыворотки, введенные ранее, тяжелых системных и анафилактических реакций на компоненты, входящие в состав вакцины: "Другие аллергические реакции, не связанные с прививками или инъекционными препаратами, не являются противопоказаниями к вакцинации против COVID-19. Обострение аллергического заболевания является временным противопоказанием к проведению вакцинации. Необходимо устранить острые симптомы заболевания и сделать прививку в период ремиссии".