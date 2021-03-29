https://news.day.az/society/1329082.html Массовый сбой в работе "BakıKart" - ПРИЧИНА
Массовый сбой в работе "BakıKart" - ПРИЧИНА
Утром 29 марта жители Баку столкнулись с трудностями при пополнении баланса "BakıKart" в терминалах MilliÖn.
Как сообщили Day.Az в компании "Komtec", которая занимается установкой и технической поддержкой терминалов, сбой связан с работой по внедрению новшеств в систему "BakıKart". После завершения адаптационных работ граждане смогут вновь пополнять баланс "BakıKart" в терминалах MilliÖn.
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