Массовый сбой в работе "BakıKart"

Утром 29 марта жители Баку столкнулись с трудностями при пополнении баланса "BakıKart" в терминалах MilliÖn.

Как сообщили Day.Az в компании "Komtec", которая занимается установкой и технической поддержкой терминалов, сбой связан с работой по внедрению новшеств в систему "BakıKart". После завершения адаптационных работ граждане смогут вновь пополнять баланс "BakıKart" в терминалах MilliÖn.