Смогут ли паломники из Азербайджана в этом году совершить хадж?

Саудовская Аравия пока не сообщила о том, состоится ли хадж в этом году.

Об этом Trend сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.

В УМК отметили, что для начала организации паломничества необходимо получить официальное уведомление от Саудовской Аравии.

"Оно пока не поступило. Если Саудовская Аравия даст разрешение в ближайшие дни, с точки зрения времени визит можно будет организовать. Однако если уведомление поступит ближе к концу апреля, организовать паломничество будет сложно", - добавили в Управлении.