https://news.day.az/society/1329083.html Смогут ли паломники из Азербайджана в этом году совершить хадж? - ЗАЯВЛЕНИЕ УМК
Смогут ли паломники из Азербайджана в этом году совершить хадж? - ЗАЯВЛЕНИЕ УМК
Саудовская Аравия пока не сообщила о том, состоится ли хадж в этом году.
Об этом Trend сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.
В УМК отметили, что для начала организации паломничества необходимо получить официальное уведомление от Саудовской Аравии.
"Оно пока не поступило. Если Саудовская Аравия даст разрешение в ближайшие дни, с точки зрения времени визит можно будет организовать. Однако если уведомление поступит ближе к концу апреля, организовать паломничество будет сложно", - добавили в Управлении.
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