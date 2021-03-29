В Азербайджане организовали свадебное торжество

В ходе проведенного сотрудниками Тертерского РОП мероприятия было установлено, что житель села Сахлабад Тахмасиб Гасаналиев организовал во дворе своего дома свадьбу для родственника.

Об этом Day.Az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В отношении Т.Гасаналиева был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР, а гостям - сделано предупреждение.