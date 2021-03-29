https://news.day.az/society/1329090.html В Азербайджане задержаны участники свадеб - ФОТО
В Азербайджане задержаны участники свадеб - ФОТО
Сотрудники Товузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадеб на территории района и в селе Гадирли вопреки правилам карантинного режима.
Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Участники мероприятий были задержаны, в их отношении приняты меры административной ответственности.
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