В Азербайджане задержаны участники свадеб

Сотрудники Товузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадеб на территории района и в селе Гадирли вопреки правилам карантинного режима.

Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Участники мероприятий были задержаны, в их отношении приняты меры административной ответственности.