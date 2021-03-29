Совершена кража из подвала дома на 25 тыс. манатов

В Товузе совершена кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате операции по подозрению в краже из подвала одного из домов на территории Товузского района драгоценностей на сумму 25.000 манатов сотрудники полиции задержали жителя Гядабейского района А.Гулиева, установили личность одного человека.