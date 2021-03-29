https://news.day.az/society/1329147.html В Азербайджане улучшены жилищные условия еще 428 семей шехидов и участников войны - ФОТО
В Азербайджане улучшены жилищные условия еще 428 семей шехидов и участников войны - ФОТО
В Азербайджане в период с 15 по 20 марта были улучшены жилищные условия еще 428 семей шехидов и участников войны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, также за это время Фонд YAŞAT взял на себя медицинские расходы 113 семей шехидов и участников войны.
Кроме того, была погашена задолженность 182 семей шехидов.
Госагентство отмечает, что будет проделана работа по улучшению жилищных условий еще 32 человек, оплате медицинских расходов 53 и погашению долговых обязательств 20 человек.
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