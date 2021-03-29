С 1 апреля ОМС запускается в Баку, Сумгайыте и Абшероне

С 1 апреля население, имеющее официальную прописку в городах Баку и Сумгайыт, в Абшеронском районе сможет пользоваться 2550 медицинскими услугами, включенными в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщили Day.Az в агентстве, с этой целью продолжаются подготовительные работы в государственных медицинских учреждениях, которые будут функционировать на указанных территориях в рамках ОМС.