https://news.day.az/society/1329197.html С 1 апреля ОМС запускается в Баку, Сумгайыте и Абшероне - ФОТО
С 1 апреля ОМС запускается в Баку, Сумгайыте и Абшероне - ФОТО
С 1 апреля население, имеющее официальную прописку в городах Баку и Сумгайыт, в Абшеронском районе сможет пользоваться 2550 медицинскими услугами, включенными в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщили Day.Az в агентстве, с этой целью продолжаются подготовительные работы в государственных медицинских учреждениях, которые будут функционировать на указанных территориях в рамках ОМС.
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