Минобразования внесло ясность в вопрос традиционного обучения в вузах

В министерстве образования прояснили вопрос, связанный с возобновлением традиционного обучения в вузах после праздника.

Отвечая на запрос АПА, министерство сообщило, что с 15 февраля в учреждениях высшего, среднего специального и профессионального образования возобновлено традиционное обучение по специальностям, требующим прохождения практики (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), передает Day.Az.

Предметы и темы, требующие физического присутствия студентов, преподаются в соответствии с заранее установленным расписанием в традиционной форме (медицина, творчество, инженерия и т. д.). В некоторых же высших учебных заведениях уже завершена производственная практика.