Обнародовано число вакцинированных преподавателей и технических работников

В соответствии с постановлением Кабинета Министров "О дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима" и соответствующим приказом Министерства образования, с 1 февраля в общеобразовательных учебных заведениях страны традиционная форма обучения частично продолжается с соблюдением требований карантинного режима.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве образования, передает Day.Az.

Отмечено, что с первой недели марта начата вакцинация педагогов и технических работников общеобразовательных учебных заведений старше 50 лет. В рамках этого процесса на сегодняшний день против коронавируса вакцинировано более 50% педагогов и технических работников.

С 1 февраля по 29 марта 2021 года 1,6% общеобразовательных учебных заведений в разное время была переведена на дистанционное обучение, но в большинстве из них уже возобновлена очная форма обучения.