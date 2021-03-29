https://news.day.az/society/1329254.html Названо число вакцинированных в Агсуинском районе
Названо число вакцинированных в Агсуинском районе
В регионах Азербайджана продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.
Об этом в понедельник сообщил Trend директор Центральной больницы Агсуинского района Али Гусейнов, передает Day.Az.
По его словам, в целом по району вакцинированы 2 813 человек, из них 2 300 уже получили вторую дозу вакцины.
"До сих пор случаев осложнений после вакцинации зафиксировано не было. Это касается лиц, получивших как первую, так и вторую дозу препарата. Вакцинация продолжается", - добавил Гусейнов.
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