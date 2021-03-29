Против должностных лиц «Азеригаз» возбуждено уголовное дело

В отношении должностных лиц ПО "Азеригаз" возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено расследование на основании информации, поступившей в связи с незаконными действиями заместителя начальника Технико-газоэксплуатационной службы Хазарского района Багирова Рамиля Ихтияр оглу и оператора Газораспределительной станции Технико-газоэксплуатационной службы Хазарского района Бакинского регионального газоэксплуатационного департамента ПО "Азеригаз" Керимова Метлеба Ниязи оглу.

В ходе предварительного расследования были установлены основания для подозрения в том, что, войдя в преступный сговор с М.Керимовым, Р.Багиров посредством М.Керимова получил в качестве взятки от граждан 5 700 манатов на замену газопроводных труб, проходящих вблизи торгового объекта и жилых домов в Хазарском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК АР 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки повторно).

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.