Газифицированы дома более 60 семей шехидов и участников войны

В производственное объединение (ПО) "Азеригаз" поступило множество обращений от семей шехидов, участников первой Карабахской и Отечественной войн.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ПО, обращения касались таких вопросов, как прокладка новых и перемещение имеющихся газовых линий. В течение первых трех месяцев 2021 года на основании обращений семей шехидов и участников войны, поступивших в "Азеригаз", на средства ПО в Баку и регионах страны было газифицировано 67 частных домов. Кроме того, по просьбе авторов обращений были перенесены газовые линии перед 44 частными домами. Эти обращения поступали как в письменной форме, так и на страницы ПО в социальных сетях. Все они были рассмотрены, проанализированы, по ним выполнены проектные работы. Одно из обращений поступило от участника Отечественной войны из Гянджи Гусейна Исмаилзаде. Он ушел добровольцем на фронт и второго октября 2020 года был ранен в боях за Агдере. Несмотря на большое расстояние его дома от основного газопровода, он был газифицирован.

Раван Ахмедов, сын Яфата Ахмедова, жителя села Албайгышлаг Губинского района, принял участие в Отечественной войне за освобождение от оккупации азербайджанских земель и стал шехидом. Обращение его отца не осталось без внимания. Частный дом Ахмедовых был оперативно газифицирован.

Следует отметить, что новые жилые массивы, где проживают семьи шехидов и участников войны, газифицируются за счет внутренних резервов ПО.