Бакинское транспортное агентство о дезинфекции автобусов

В маршрутных автобусах, которые 9 дней не выходили на линии, проведены дезинфекционные работы.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что указания по поводу этого были даны перевозчикам, когда маршруты перестали работать: "После праздников Агентство направило письма перевозчикам, напомнив о соответствующем решении Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана. Также им было поручено, чтобы сегодня до 06:00 часов автобусы были полностью готовы для перевозки пассажиров, то есть как технически, так и в плане дезинфекции в связи с существующей эпидемиологической ситуацией".

Он напомнил, что с начала пандемии все маршрутные автобусы в Баку выпускаются на линии после ежедневной дезинфекции: "После праздников они тоже были продезинфицированы. Согласно требованию БТА, компании-перевозчики должны обеспечить проведение дезинфекции автобусов по возвращению их в гараж. За этим постоянно следят сотрудники агентства, и выехавшие в рейс автобусы проверяются".