Огромные пробки на некоторых дорогах в Баку

В настоящее время из-за тяжелого ДТП, произошедшего на проспекте Гейдара Алиева, движение на центральной дороге в направлении станции метро "Кёроглу" ограничено.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, возникла интенсивная плотность движения транспортных средств на вспомогательных дорогах в направлении станции метро "Кёроглу", а также на выезде с проспекта Хатаи и улицы Юсифа Сафарова на проспект Гейдара Алиева.

Затруднено движение автобусов на всех маршрутах, проходящих по проспекту Гейдара Алиева.