https://news.day.az/society/1329277.html Огромные пробки на некоторых дорогах в Баку - ФОТО
Огромные пробки на некоторых дорогах в Баку - ФОТО
В настоящее время из-за тяжелого ДТП, произошедшего на проспекте Гейдара Алиева, движение на центральной дороге в направлении станции метро "Кёроглу" ограничено.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, возникла интенсивная плотность движения транспортных средств на вспомогательных дорогах в направлении станции метро "Кёроглу", а также на выезде с проспекта Хатаи и улицы Юсифа Сафарова на проспект Гейдара Алиева.
Затруднено движение автобусов на всех маршрутах, проходящих по проспекту Гейдара Алиева.
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