Министр образования назвал статистику посещаемости в школах

Сегодня в 98,4% общеобразовательных учреждений Азербайджана учеба организована в традиционной форме.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, посещаемость в школах составляет около 80 процентов.

"На сегодня прошли вакцинацию свыше 50 процентов учителей и технического персонала в возрасте старше 50 лет. Для обеспечения проведения обучения в традиционной форме самым важным фактором является соблюдение правил личной гигиены", - отметил Эмин Амруллаев.