https://news.day.az/society/1329279.html Министр образования назвал статистику посещаемости в школах
Министр образования назвал статистику посещаемости в школах
Сегодня в 98,4% общеобразовательных учреждений Азербайджана учеба организована в традиционной форме.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, посещаемость в школах составляет около 80 процентов.
"На сегодня прошли вакцинацию свыше 50 процентов учителей и технического персонала в возрасте старше 50 лет. Для обеспечения проведения обучения в традиционной форме самым важным фактором является соблюдение правил личной гигиены", - отметил Эмин Амруллаев.
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