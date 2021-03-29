https://news.day.az/society/1329296.html В Нахчыване прошли военные учения - ФОТО - ВИДЕО

В Нахчыване прошли военные учения - ФОТО - ВИДЕО

Общество, 29 марта 2021 23:49 211
В Нахчыване прошли военные учения

Состоялся тренировочный сбор военных руководителей средних школ, действующих в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе сборов основное внимание было уделено повышению квалификации преподающих предмет "Допризывная подготовка молодежи" военруков при работе со студентами и улучшению навыков творческого подхода к урокам

В ходе занятий было отмечено, что в автономной республике созданы все условия для того, чтобы вызвать интерес к военному делу у школьников - будущих солдат, а также для подготовки молодежи к военной службе. С большой гордостью было сказано, что военнослужащие из Нахчывана продемонстрировали беспримерную отвагу в 44-дневной Отечественной войне. Выпускники Военного лицея имени Гейдара Алиева и организованных в войсках Нахчыванского гарнизона курсов специальной подготовки вошли в историю своей храбростью. Отрадно, что среди военруков есть выпускники курсов подготовки офицеров запаса, организованных в войсках Нахчыванского гарнизона.

На встрече были показаны документально-учебные фильмы на тему патриотизма.

В Нахчыване состоялся тренировочный сбор военруков средних школ (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Нахчыване состоялся тренировочный сбор военруков средних школ (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
 
 
  • В Нахчыване прошли военные учения
  • В Нахчыване прошли военные учения
  • В Нахчыване прошли военные учения
  • В Нахчыване прошли военные учения
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