https://news.day.az/society/1329312.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
В Наримановском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, один погиб.
Как передает Day.Az, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.
Так, водитель Кянан Гасанов перевернул автомобиль марки "Toyota". В результате аварии водитель автомобиля К.Гасанов и пассажир Гашим Мадатов получили тяжелые травмы.
Другой пассажир - Рахиля Мадатова 1961 года рождения погибла на месте.
По данному факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.
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