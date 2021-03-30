Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие

В Наримановском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, один погиб.

Как передает Day.Az, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.

Так, водитель Кянан Гасанов перевернул автомобиль марки "Toyota". В результате аварии водитель автомобиля К.Гасанов и пассажир Гашим Мадатов получили тяжелые травмы.

Другой пассажир - Рахиля Мадатова 1961 года рождения погибла на месте.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.