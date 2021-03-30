Вооруженный инцидент в Баку, есть раненый

В Ясамальском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в жилом массиве Новый Ясамал.

Амрах Ахмедов Бахтияр оглу 1995 года рождения получил несколько пулевых ранений в руку и живот.

Раненый госпитализирован.