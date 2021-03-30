https://news.day.az/society/1329317.html Вооруженный инцидент в Баку, есть раненый
Вооруженный инцидент в Баку, есть раненый
В Ясамальском районе Баку произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в жилом массиве Новый Ясамал.
Амрах Ахмедов Бахтияр оглу 1995 года рождения получил несколько пулевых ранений в руку и живот.
Раненый госпитализирован.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре